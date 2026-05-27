Proteggere lo Stretto aggiungendo bellezza la missione di Greenpeace Italia nei fondali reggini
Greenpeace Italia ha avviato un progetto nei fondali dello Stretto per aggiungere elementi di biodiversità e migliorare la qualità dell’ambiente marino. L’intervento si concentra sulla posa di strutture artificiali e sulla creazione di zone di protezione, con l’obiettivo di favorire la crescita di biodiversità e proteggere l’ecosistema marino. L’iniziativa si inserisce in un quadro di interventi più ampio volto a salvaguardare il mare dello Stretto, considerato un patrimonio naturale fragile e a rischio.
Il mare dello Stretto è un tesoro fragile, un ecosistema unico al mondo eppure sempre più minacciato da pericoli. Per questo Greenpeace Italia ha realizzato un'iniziativa che vuole, in un certo senso, pagare un debito con il nostro mare, vittima di interventi e atti scriteriati, aggiungendo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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