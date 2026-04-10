Somalia la Turchia sfida i fondali | missione petrolifera di 288 giorni
Una nave turca ha iniziato una lunga operazione di ricerca energetica nelle acque somale, con una durata prevista di 288 giorni. La missione, condotta dalla nave Cagri Bey, mira a esplorare i fondali marini in una regione ricca di potenziali risorse petrolifere. L’attività si svolge in un'area di interesse strategico, coinvolgendo armamenti e tecnologie avanzate per l’esplorazione sottomarina.
La nave turca Cagri Bey ha raggiunto le acque somali per dare il via a un’operazione di ricerca energetica che si protrarrà per 288 giorni. L’impiego di questo mezzo da perforazione punta a individuare nuovi giacimenti idrocarburici in aree caratterizzate da profondità marine estreme, segnando l’inizio delle attività di esplorazione petrolifera della Turchia in questa specifica zona costiera. Geografia delle trivellazioni e tempistiche tecniche. L’obiettivo della missione si concentra su due settori marini distinti per profondità. Il primo quadrante di indagine si trova a circa 3.400 metri sotto il livello del mare, mentre la seconda area target raggiunge i 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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