Eventi a Bologna | i 10 appuntamenti da non perdere 25 al 31 maggio 2026
A Bologna si svolgono dieci eventi tra il 25 e il 31 maggio, tra cui concerti di jazz, musica elettronica sperimentale e proiezioni di film premiati dai David di Donatello. La settimana comprende anche spettacoli di lirica e appuntamenti culturali dedicati alla memoria. La città resta attiva con una serie di iniziative che spaziano tra musica, cinema e cultura, senza pause durante questa settimana.
Bologna, 25 maggio 2026 – Sette giorni, dieci appuntamenti, una città che non si ferma mai. Dalla lirica al jazz, dall'elettronica sperimentale al cinema premiato dai David di Donatello, Bologna chiude maggio con una settimana densa di cultura, musica e memoria. Si va dalla riflessione sulla Resistenza con Michela Ponzani all'omaggio a Umberto Eco, dal tango sudamericano alle Serre dei Giardini Margherita fino al grande Jazz. Una lista, come sempre, per orientarsi tra i tanti appuntamenti in calendario dal 25 al 31 maggio. “In controluce” al Duse, lunedì 25 maggio. “In Controluce. L’Opera senz’Opera” è la nuova rassegna prodotta da Innovio dedicata alla lirica, in programma al Teatro Duse di Bologna, con tre appuntamenti dedicati a Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Wolfgang Amadeus Mozart. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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