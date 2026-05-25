Eventi a Bologna | i 10 appuntamenti da non perdere 25 al 31 maggio 2026

Notizia in breve

A Bologna si svolgono dieci eventi tra il 25 e il 31 maggio, tra cui concerti di jazz, musica elettronica sperimentale e proiezioni di film premiati dai David di Donatello. La settimana comprende anche spettacoli di lirica e appuntamenti culturali dedicati alla memoria. La città resta attiva con una serie di iniziative che spaziano tra musica, cinema e cultura, senza pause durante questa settimana.