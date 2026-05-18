VIDEO | Bandiera Blu ma scarichi e rifiuti a 8 metri di profondità | le immagini choc sul mare di Messina
Sul mare di Messina, noto per le sue acque che cambiano aspetto a seconda delle stagioni, sono state diffuse immagini che mostrano uno scenario diverso da quello che si percepisce dalla superficie. A otto metri di profondità sono stati individuati scarichi e rifiuti che contaminano l’ambiente marino. Nonostante il riconoscimento della Bandiera Blu, che indica livelli elevati di qualità delle acque superficiali, le immagini rivelano una realtà sottostante fatta di materiali inquinanti e scarichi che si trovano sotto la superficie.
A guardarlo dalla superficie sembra il solito mare dello Stretto. Quello che al tramonto diventa argento, che d’inverno resta abitato dai nuotatori irriducibili e d’estate si riempie di famiglie, ombrelloni, ragazzi sugli scogli e bambini che imparano a nuotare. Lo stesso mare che per il secondo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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