Maltempo allerta gialla e venti forti | danni da Nord a Sud

Un fronte di maltempo interessa l’intera penisola, con venti forti e piogge intense che colpiscono le regioni centrali e meridionali. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla, mentre i temporali e le raffiche di vento causano danni e disagi in varie zone. Le condizioni meteo avverse sono in continua evoluzione e le autorità monitorano la situazione per eventuali interventi.

Il vortice ciclonico investe il Centro-Sud con temporali e raffiche intense, mentre la Protezione Civile dirama l’allerta gialla in diverse regioni. Nel Messinese decine di interventi dei vigili del fuoco, criticità anche al Nord tra piogge, bora e Mose attivo a Venezia. Grave il bilancio in Puglia, con due vittime causate dal vento. Intanto la sabbia del Sahara tinge i cieli e, con il fenomeno del "wash out", sporca città e veicoli. Miglioramento atteso da metà settimana.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, allerta gialla e venti forti: danni da Nord a Sud Italia nel vortice: maltempo da Nord a Sud, allerta gialla per piogge, venti e nevicate a bassa quota.Maltempo in Italia: Allerta Gialla da Nord a Sud Una perturbazione atlantica sta attraversando l'Italia, causando piogge intense, venti forti e... Leggi anche: Maltempo, allerta gialla a Terni ed arancione in provincia: venti da forti a burrasca CHAOS IN ARGENTINA | TORMENTA GRANIZO EN CORDOBA HOY