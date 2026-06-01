Messina in festa al SuperEnalotto | colpo da oltre 25mila euro a Villafranca Sicilia sfiora il 6
Un giocatore di Villafranca, in Sicilia, ha vinto oltre 25mila euro con il SuperEnalotto. La schedina è stata giocata nella città, ma non ha centrato il “6”. Le estrazioni recenti hanno mostrato numeri che si sono avvicinati alla combinazione vincente, mantenendo alta l’attenzione sulla regione, che si conferma tra le protagoniste del concorso. La vincita è stata registrata in una ricevitoria locale.
La fortuna torna a parlare siciliano nelle ultime estrazioni del SuperEnalotto, con l’Isola che sfiora il colpo grosso e si conferma tra le protagoniste del concorso nazionale. Tra venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026, infatti, in Sicilia sono stati centrati cinque “5” per un totale di vincite che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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