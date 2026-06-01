Messina in festa al SuperEnalotto | colpo da oltre 25mila euro a Villafranca Sicilia sfiora il 6

Notizia in breve

Un giocatore di Villafranca, in Sicilia, ha vinto oltre 25mila euro con il SuperEnalotto. La schedina è stata giocata nella città, ma non ha centrato il “6”. Le estrazioni recenti hanno mostrato numeri che si sono avvicinati alla combinazione vincente, mantenendo alta l’attenzione sulla regione, che si conferma tra le protagoniste del concorso. La vincita è stata registrata in una ricevitoria locale.