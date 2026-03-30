10eLotto Sicilia fortunata | a Messina colpo da 25mila euro in Piazza San Clemente

In Sicilia, due giocate vincenti del 10eLotto sono state registrate tra venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026, con un totale di 50mila euro distribuiti. A Messina, una delle vincite più consistenti ha portato 25mila euro in Piazza San Clemente. La regione si distingue di nuovo come protagonista delle estrazioni di questa settimana.

Nei concorsi del 27 e 28 marzo 2026 premi diffusi sull’Isola: oltre alla vincita messinese, estrazioni fortunate anche nelle province di Ragusa ed Enna per un totale regionale di 50mila euro complessivi La Sicilia torna protagonista al 10eLotto con vincite complessive per 50mila euro registrate nei concorsi di venerdì 27 e sabato 28 marzo 2026. Un risultato che, come riporta Agipronews, conferma la distribuzione diffusa dei premi sull’Isola, con Messina in evidenza tra le città più fortunate del periodo. Nel capoluogo peloritano, precisamente in Piazza San Clemente, è stata centrata la vincita più alta della tornata siciliana: 25mila euro ottenuti grazie a un “7” Oro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - 10eLotto, Sicilia fortunata: a Messina colpo da 25mila euro in Piazza San Clemente Articoli correlati 10eLotto, fortunato vincitore centra premio da 25mila euroLa Sicilia festeggia una tripletta vincente nel concorso di martedì 13 gennaio: tra i premi più alti spicca il “6” Oro a Taormina, mentre altri colpi... Lotto, colpo da oltre 25mila euro in CampaniaIl premio più alto dell’estrazione del Lotto di giovedì 19 febbraio se lo aggiudica la Campania. Approfondimenti e contenuti su 10eLotto Sicilia fortunata a Messina... 10eLotto: in Sicilia vinti 37.500 euroSicilia a segno con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, in regione vinti 37.500 euro: a Belpasso, ... lavalledeitempli.net Sicilia fortunata al 10eLotto, tre vincite e premi per 145mila euroLa dea bendata bacia la Sicilia al 10eLotto. Nell’ultimo concorso di martedì 17 febbraio, i premi più ricchi hanno portato nell’Isola una tripletta che ha fruttato 145mila euro. Riporta la notizia ... msn.com