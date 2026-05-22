Dodici chef stellati si sono radunati in piazza a Siena per l'evento Gusto Lovers, una manifestazione dedicata alla cucina di alta qualità. Durante la giornata, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di assaggiare piatti firmati da chef riconosciuti con le stelle Michelin, con prezzi che partivano da cinque euro. La manifestazione ha coinvolto diverse postazioni dove sono state preparate specialità gastronomiche, attirando un pubblico di appassionati e curiosi. La presenza di chef noti ha contribuito a creare un’atmosfera di festa e di scoperta culinaria.

? Domande chiave Chi sono i dodici chef che porteranno l'alta cucina in piazza?. Come si può assaggiare un piatto stellato con soli 5 euro?. Quali produttori locali accompagneranno i grandi nomi della cucina internazionale?. Perché questo evento potrebbe cambiare il turismo enogastronomico di Siena?.? In Breve Piatto 5 euro e bevande 4 euro con pacchetti combinati disponibili. Partecipazione di produttori come Berlucchi, Argiano, Ridolfi, Talosa e birrifici locali. Integrazione nel progetto regionale Vetrina Toscana con supporto di Unioncamere e DMO Siena. Collaborazione con Liceo Artistico Duccio Di Buinsegna e Camera di Commercio Arezzo Siena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siena, 12 chef stellati in piazza: nasce Gusto Lovers

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