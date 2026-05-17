Viaggio nella qualità a ’Gusto Lovers’ | dodici chef stellati e Jre

L’edizione senese di Gusto Lovers si avvicina, portando in scena un evento dedicato alla cucina di alto livello. Organizzato da uno chef noto nel panorama gastronomico, l’evento si svolge con la partecipazione di dodici chef stellati e della Jre, associazione internazionale di chef professionisti. La manifestazione si concentra sulla promozione della qualità culinaria attraverso dimostrazioni, degustazioni e incontri tra professionisti del settore. L’appuntamento si terrà nel capoluogo toscano, attirando appassionati e operatori del settore.

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