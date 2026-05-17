Viaggio nella qualità a ’Gusto Lovers’ | dodici chef stellati e Jre

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione senese di Gusto Lovers si avvicina, portando in scena un evento dedicato alla cucina di alto livello. Organizzato da uno chef noto nel panorama gastronomico, l’evento si svolge con la partecipazione di dodici chef stellati e della Jre, associazione internazionale di chef professionisti. La manifestazione si concentra sulla promozione della qualità culinaria attraverso dimostrazioni, degustazioni e incontri tra professionisti del settore. L’appuntamento si terrà nel capoluogo toscano, attirando appassionati e operatori del settore.

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È tutto pronto per l’edizione ‘senese’ di Gusto Lovers, l’evento, ideato e realizzato da chef Leonardo Fiorenzani (nella foto), dedicato alla ristorazione di altissima qualità. Domenica prossima, 24 maggio, al Tartarugone di piazza del Mercato, dodici chef stellati e Jre Jeunes Restaurateurs presenteranno i loro piatti pregiati, in un viaggio nelle eccellenze del food & beverage. Una brigata eccezionale: ci saranno Alessandro Rossi, Stella Michelin al Gabbiano 3.0 di Marina di Grosseto; Mirko Marcelli, ristorante Osmosi di Montepulciano, 1 Stella; Niccolò Palumbo, ristorante Paca di Prato, 1 Stella; Federico Ferrettini, ristorante Visibìlio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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