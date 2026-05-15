Piano Bambini a Mercato San Severino | nuove giostrine nei parchi giochi

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato questa mattina il progetto “Piano Bambini” a Mercato San Severino, che prevede interventi di ammodernamento dei parchi giochi presenti sul territorio comunale. L’obiettivo è sostituire le vecchie giostrine con modelli nuovi e più sicuri. L’intervento riguarda diverse aree dedicate ai bambini, dove sono già state rimosse le strutture ormai obsolete. La realizzazione di queste modifiche si inserisce in un piano più ampio di interventi finalizzati a migliorare gli spazi dedicati alle famiglie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel timing stilato si chiama “Piano Bambini” ed è il programma d’interventi, iniziato stamane, articolato nell’ammodernamento dei parchi giochi su tutto il territorio comunale di Mercato San Severino con l’installazione di nuove giostrine in sostituzione di quelle ormai vetuste e non più. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Stop motion La storia di Okapi Laboratorio L'estate che fa per te

Video Stop motion La storia di Okapi Laboratorio L'estate che fa per te

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Nuove giostrine nei parchi comunali di Brindisi: "Iniziata l'installazione"

Riqualificate due aree giochi nei quartieri San Paolo e Madonnella: "Giardini con giostrine inclusive"Nei due spazi di verde pubblico sono stati effettuati interventi di riqualificazione sulle giostrine dedicati ai più piccoli.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web