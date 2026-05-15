Piano Bambini a Mercato San Severino | nuove giostrine nei parchi giochi
È iniziato questa mattina il progetto “Piano Bambini” a Mercato San Severino, che prevede interventi di ammodernamento dei parchi giochi presenti sul territorio comunale. L’obiettivo è sostituire le vecchie giostrine con modelli nuovi e più sicuri. L’intervento riguarda diverse aree dedicate ai bambini, dove sono già state rimosse le strutture ormai obsolete. La realizzazione di queste modifiche si inserisce in un piano più ampio di interventi finalizzati a migliorare gli spazi dedicati alle famiglie.
Nel timing stilato si chiama “Piano Bambini” ed è il programma d’interventi, iniziato stamane, articolato nell’ammodernamento dei parchi giochi su tutto il territorio comunale di Mercato San Severino con l’installazione di nuove giostrine in sostituzione di quelle ormai vetuste e non più. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Stop motion La storia di Okapi Laboratorio L'estate che fa per te
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Nuove giostrine nei parchi comunali di Brindisi: "Iniziata l'installazione"
Riqualificate due aree giochi nei quartieri San Paolo e Madonnella: "Giardini con giostrine inclusive"Nei due spazi di verde pubblico sono stati effettuati interventi di riqualificazione sulle giostrine dedicati ai più piccoli.
Il Parco del Castello si trasforma in un giardino: oggi è il giorno di L’Aquila in Fiore Dalle 9:30 alle 19:30 una maratona di eventi tra il Forte Spagnolo e l'Auditorium di Renzo Piano. In programma mostre mercato, laboratori per bambini e l'attesa sfilata sulla sc - Facebook facebook
Voglio mostrare ai miei figli come vive realmente la gente in altri paesi, non solo la versione per turisti. Come si fa a farlo con i bambini piccoli? reddit