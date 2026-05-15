Piano Bambini a Mercato San Severino | nuove giostrine nei parchi giochi

È iniziato questa mattina il progetto “Piano Bambini” a Mercato San Severino, che prevede interventi di ammodernamento dei parchi giochi presenti sul territorio comunale. L’obiettivo è sostituire le vecchie giostrine con modelli nuovi e più sicuri. L’intervento riguarda diverse aree dedicate ai bambini, dove sono già state rimosse le strutture ormai obsolete. La realizzazione di queste modifiche si inserisce in un piano più ampio di interventi finalizzati a migliorare gli spazi dedicati alle famiglie.

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