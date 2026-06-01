Mercato Inter si lavora per rafforzare la difesa | Alaba e Maguire i nomi internazionali valutati dai nerazzurri
L'Inter sta valutando l'acquisto di Alaba e Maguire per rafforzare la difesa. Entrambi i giocatori sono considerati obiettivi internazionali, ma al momento non ci sono trattative avanzate e le operazioni sembrano difficili da concretizzare. La società nerazzurra sta analizzando le opzioni disponibili sul mercato per trovare possibili soluzioni difensive. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a trattative in corso o accordi raggiunti.
di Paolo Moramarco Mercato Inter, si punta a rinforzare l’asse difensivo: valutati Alaba e Maguire dai nerazzurri, ma al momento sembrano fuori portata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ Inter è diventata una meta sempre più appetibile sul mercato internazionale, con procuratori che nelle ultime settimane si sono affacciati in sede o hanno contattato il direttore sportivo Piero Ausilio per proporre giocatori. Per la prossima stagione, Cristian Chivu ha bisogno di un grande difensore centrale, se non di due, in caso di partenza di Yann Bisseck. Alaba e Maguire: dossier illustri, ma non percorribili. Due nomi prestigiosi... 🔗 Leggi su Internews24.com
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