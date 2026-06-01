Mercato Inter si lavora per rafforzare la difesa | Alaba e Maguire i nomi internazionali valutati dai nerazzurri

Notizia in breve

L'Inter sta valutando l'acquisto di Alaba e Maguire per rafforzare la difesa. Entrambi i giocatori sono considerati obiettivi internazionali, ma al momento non ci sono trattative avanzate e le operazioni sembrano difficili da concretizzare. La società nerazzurra sta analizzando le opzioni disponibili sul mercato per trovare possibili soluzioni difensive. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a trattative in corso o accordi raggiunti.