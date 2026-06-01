Mercato Inter si lavora per rafforzare la difesa | Alaba e Maguire i nomi internazionali valutati dai nerazzurri

Da internews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Inter sta valutando l'acquisto di Alaba e Maguire per rafforzare la difesa. Entrambi i giocatori sono considerati obiettivi internazionali, ma al momento non ci sono trattative avanzate e le operazioni sembrano difficili da concretizzare. La società nerazzurra sta analizzando le opzioni disponibili sul mercato per trovare possibili soluzioni difensive. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a trattative in corso o accordi raggiunti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Paolo Moramarco Mercato Inter, si punta a rinforzare l’asse difensivo: valutati Alaba e Maguire dai nerazzurri, ma al momento sembrano fuori portata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ Inter è diventata una meta sempre più appetibile sul mercato internazionale, con procuratori che nelle ultime settimane si sono affacciati in sede o hanno contattato il direttore sportivo Piero Ausilio per proporre giocatori. Per la prossima stagione, Cristian Chivu ha bisogno di un grande difensore centrale, se non di due, in caso di partenza di Yann Bisseck. Alaba e Maguire: dossier illustri, ma non percorribili. Due nomi prestigiosi... 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

mercato inter si lavora per rafforzare la difesa alaba e maguire i nomi internazionali valutati dai nerazzurri
© Internews24.com - Mercato Inter, si lavora per rafforzare la difesa: Alaba e Maguire i nomi internazionali valutati dai nerazzurri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mercato INTER: chi prendere in difesa e a centrocampo | Vamos | DAZN

Video Mercato INTER: chi prendere in difesa e a centrocampo? | Vamos | DAZN

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, rivoluzione in difesa per i nerazzurri: Solet guida la lista, ma i nomi caldi sono moltiIl mercato dell'Inter si concentra sul reparto difensivo, con Solet che guida le preferenze tra i possibili acquisti.

Mercato Inter, quanti cambi in difesa! Sono tre i nomi per rinnovare il reparto arretrato: ecco i profili su cui puntano i nerazzurriIl mercato dell’Inter si concentra sul settore difensivo, con tre nomi principali considerati per rinforzare la linea arretrata.

Temi più discussi: Chivu, prima il rinnovo poi cinque acquisti: cosa cerca l'Inter sul mercato; Inter scatto Jones: i nerazzurri preparano l'affondo decisivo; Inter in pressing su Curtis Jones: quanta distanza c'è con il Liverpool; Inter, tre colpi dopo il rinnovo di Chivu.

mercato inter mercato inter si lavoraInter, Chivu vuole Palestra: pressing azzurro. Ok Oaktree, no a Frattesi: la richiesta AtalantaL'Inter ha individuato quale dovrà essere il primo rinforzo. Per convincere i bergamaschi alla cessione servirà un'offerta importante. msn.com

mercato inter mercato inter si lavoraSM - Il punto sul mercato dell'Inter: dalla difesa ai rinnoviMuharemovic e Solet i primi nomi. Nessuna volonta di cedere Dumfries e di partecipare ad aste per Palestra. Occhio a Curtis Jones ... fcinternews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web