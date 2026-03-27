Mercato Inter rivoluzione in difesa per i nerazzurri | Solet guida la lista ma i nomi caldi sono molti

Il mercato dell'Inter si concentra sul reparto difensivo, con Solet che guida le preferenze tra i possibili acquisti. Tra gli obiettivi principali ci sono anche altri nomi, alcuni dei quali già in precedenza erano stati considerati. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni per rinforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione.

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