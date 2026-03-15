Il mercato dell’Inter si concentra sul settore difensivo, con tre nomi principali considerati per rinforzare la linea arretrata. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni per sostituire o integrare i giocatori attualmente in rosa. La scelta dei profili segue l’obiettivo di rafforzare il reparto nelle prossime settimane. La strategia mira a migliorare la solidità difensiva della squadra.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri vogliono rinnovare il reparto arretrato e puntano forte su ben tre nomi: ecco quali. La difesa sarà una zona calda del prossimo mercato dell’Inter. Come riferisce Niccolò Ceccarini su TMW, i nerazzurri saranno chiamati a sostituire Acerbi e de Vrij, ormai sicuri partenti a fine stagione. La dirigenza interista sta già tracciando i profili ideali per garantire solidità alla rosa, puntando su giocatori giovani ma già pronti per palcoscenici importanti. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione spiccano quelli di Muharemovic, Gila e, soprattutto, Oumar Solet, un vecchio pallino tornato d’attualità. Mercato Inter, ritorno di fiamma per Solet e la pista Muharemovic. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, quanti cambi in difesa! Sono tre i nomi per rinnovare il reparto arretrato: ecco i profili su cui puntano i nerazzurri

Articoli correlati

Cassano e i consigli di mercato per l’Inter: «Se va via Calhanoglu sono due i nomi su cui deve puntare. Uno è Lobotka, l’altro…»di Redazione Inter News 24Cassano, intervenuto a Viva el Futbol, ha parlato così dell’Inter in vista del mercato estivo dei nerazzurri: le sue parole...

Leggi anche: Tra dirigenza e tecnico ci sarà al più presto un summit per rinforzare la squadra, soprattutto nel reparto arretrato in emergenza. Mercato: Pietuszewski e Camara, i nomi nuovi. Tiene banco sempre Coppola, pupillo di Sartori

MERCATO Inter CHIVU ha Fatto un Nome! OAKTREE Rivoluzione Partita!

Una selezione di notizie su Mercato Inter

Temi più discussi: Progetto Inter, vinco poi cambio: le strategie, i nomi, gli addii e i piani per il mercato; Inter, in estate sarà rivoluzione? Tutti i giocatori che possono partire; Ricordate Lingard? L'ex United ha una nuova squadra; Progetto Inter, vinco poi cambio: le strategie, i nomi, gli addii e i piani per il mercato.

Inter, 5 in scadenza e possono partire anche… questi 6! Sarà rivoluzione estiva, tutto sul mercatoC’è aria di rivoluzione in casa Inter per la prossima estate: ecco tutto ciò che può accadere, sono 5 addii certi e 6 situazioni da valutare ... msn.com

Inter, rifiutata l'offerta della Lazio per Frattesi. Torna in corsa il Nottingham ForestIl mercato di gennaio volge al termine ma potrebbe riservare ancora qualche sorpresa prima del gong finale. Uno dei nomi che potrebbe accendere le ultime ore di trattative è quello di Davide Frattesi. sportmediaset.mediaset.it

Giuseppe Riso: “Sarà mercato intenso per l’Inter. Volevo portare via Frattesi perché…” facebook

Derby di mercato per il nuovo Kakà: Milan e Inter sul 2009 Zabarelli x.com