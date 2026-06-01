Mercato Inter passi in avanti per Solet | c’è l’intesa con il difensore Ecco tutti i dettagli

L'Inter ha raggiunto un accordo con il difensore dell'Udinese, confermando il suo interesse per il giocatore. Prima di negoziare con i friulani, i nerazzurri hanno ottenuto il consenso del calciatore. I dettagli dell'intesa non sono stati ancora resi pubblici, ma l'operazione sembra in fase avanzata. La trattativa prosegue con l'obiettivo di definire gli aspetti finali dell'acquisto.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri stringono i tempi per il centrale dell’Udinese e incassano il sì del giocatore prima di trattare con i friulani. L’ Inter accelera con decisione sul mercato e fa passi in avanti significativi per rinforzare il proprio reparto arretrato. L’obiettivo caldo della dirigenza milanese è Oumar Solet, difensore classe 2000 in forza all’Udinese. I campioni d’Italia si sono mossi con decisione sul centrale francese, riuscendo a portarsi in una netta posizione di vantaggio rispetto alle concorrenti. La strategia di mercato dei nerazzurri ha dato subito i frutti sperati: con il giocatore, infatti, c’è già un’intesa di massima per il trasferimento a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

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