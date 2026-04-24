Mercato Inter non solo Muharemovic | i nerazzurri puntano anche su un altro difensore! Ecco tutti i dettagli

L'Inter sta lavorando su più fronti per rinforzare la propria difesa. Oltre al nome di Muharemovic, il club sta seguendo anche un altro difensore, secondo quanto si apprende dalle fonti di mercato. Le trattative sono in corso e coinvolgono diverse opzioni, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nessuna delle due trattative è ancora ufficiale, ma le società interessate stanno continuando a negoziare.