Mercato Inter non solo Muharemovic | i nerazzurri puntano anche su un altro difensore! Ecco tutti i dettagli
L'Inter sta lavorando su più fronti per rinforzare la propria difesa. Oltre al nome di Muharemovic, il club sta seguendo anche un altro difensore, secondo quanto si apprende dalle fonti di mercato. Le trattative sono in corso e coinvolgono diverse opzioni, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nessuna delle due trattative è ancora ufficiale, ma le società interessate stanno continuando a negoziare.
Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri non trattano solo per Muharemovic: si punta anche su un altro difensore. I dettagli. L’Inter di Cristian Chivu si prepara a una profonda ristrutturazione difensiva in vista della prossima stagione. Con diverse partenze già programmate e il futuro di Alessandro Bastoni sempre più incerto — con il forte interesse del Barcellona che potrebbe portarlo lontano dalla Serie A — la dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino profili giovani e funzionali. Accanto al nome di Tarik Muharemovic, ormai vicinissimo, la Gazzetta dello Sport lancia la candidatura di Oumar Solet, difensore francese classe 2000 in forza all’ Udinese.🔗 Leggi su Internews24.com
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