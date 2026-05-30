Il Bournemouth ha manifestato interesse per il difensore spagnolo, attualmente sotto contratto con l'Inter. La squadra inglese si inserisce in una trattativa che coinvolge anche club italiani come Milan e Napoli. La Premier League sembra pronta a fare un'offerta per il giocatore, che è seguito anche da squadre italiane. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati resi noti dettagli sulle cifre o sui tempi.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, non solo i nerazzurri: il centrale spagnolo piace a Milan, Napoli, ma la Premier League tenta lo scatto decisivo. Mario Gila, difensore della Lazio, da tempo è nel mirino di diversi club italiani ma non solo. Il calciatore, autore di ottime prestazioni in maglia biancoceleste, è stato accostato con insistenza a Milan, Napoli e Inter, pronte a darsi battaglia in Italia per assicurarsi le sue prestazioni. Nelle ultime ore, però, dalla Premier League sarebbe arrivato un inserimento molto insistente che rischia di sparigliare le carte in tavola. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Mercato Inter, il piano del club inglese e l’effetto domino. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, il Bournemouth piomba su Mario Gila: la Premier League fa concorrenza ai nerazzurri

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