Calhanoglu ha deciso di rimanere all'Inter dopo aver ricevuto voci di un possibile trasferimento al Galatasaray. La sua presenza in campo è stata determinante nella vittoria contro l’avversaria in semifinale di Coppa Italia, con una doppietta che ha portato i nerazzurri in finale. La sua scelta è arrivata in un momento cruciale della stagione, in cui ha dimostrato di voler continuare a contribuire alla squadra.

Inter News 24 Mercato Inter, dalle voci che lo volevano al Galatasaray fino alla doppietta che porta i nerazzurri in finale di Coppa Italia: che notte per Calhanoglu. Se Lautaro Martinez rappresenta l’anima di questa Inter, Hakan Calhanoglu ne è senza dubbio il motore e il cervello. Il centrocampista turco è diventato un elemento imprescindibile nello scacchiere di Cristian Chivu: fondamentale quando detta i tempi della manovra, insostituibile quando la sua assenza costringe la squadra a cambiare identità. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Hakan ha messo in pausa ogni tentazione di ritorno in patria per continuare a vivere notti magiche a San Siro, alimentato da un amore viscerale con il popolo nerazzurro che dura ormai da cinque anni, da quando scelse di lasciare il Diavolo per sposare la causa interista.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, dalla tentazione turca alla voglia di vincere in nerazzurro: ecco perché Calhanoglu ha scelto di restare

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