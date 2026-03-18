Il Barcellona continua a seguire con attenzione Bastoni, difensore dell’Inter, considerandolo un obiettivo prioritario per rinforzare la linea difensiva. La squadra catalana valuta il profilo del giocatore come adatto alle esigenze di Hansi Flick, allenatore del club. Le trattative tra le due società sono in corso, e il club spagnolo sembra deciso a inserire il nome di Bastoni nella lista delle possibili operazioni di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, il Barcellona vede in Bastoni il profilo perfetto per il reparto difensivo di Hansi Flick: ecco spiegati i motivi. Il Barcellona ha individuato in Alessandro Bastoni uno dei principali obiettivi della propria direzione sportiva per rafforzare una difesa che nelle ultime stagioni ha mostrato una certa discontinuità. L’interesse blaugrana è sostenuto anche dalla volontà del centrale italiano che, nonostante le ricche offerte provenienti dalla Premier League, vede di buon occhio la possibilità di vestire la maglia del Barça, convinto che il suo profilo si adatti perfettamente al modello di gioco del club. A 26 anni,... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: ecco perché i blaugrana puntano forte sul difensore nerazzurro

Articoli correlati

Bastoni Barcellona, Romano svela: «I Blaugrana lo adorano, ma l’affare dall’Inter è complicato. Ecco perché»Bastoni Barcellona, Romano svela: «I Blaugrana lo adorano, ma l’affare dall’Inter è complicato.

Mercato Inter, il Barcellona incontra l’entourage di Bastoni: ecco la cifra richiesta dal club nerazzurrodi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il Barcellona avanza per Bastoni: Deco ha già incontrato l’entourage del difensore nerazzurro.

Una selezione di notizie su Mercato Inter

Temi più discussi: Bastoni-Inter, l'addio è possibile: ecco perché può finire al Barcellona o in Premier; Bastoni via? L'Inter ci pensa davvero: l'azzurro può essere la cessione che finanzia il mercato; Bastoni, il Barcellona insiste: muro Inter, ma un fattore può cambiare le carte in tavola; Bastoni via? L'Inter ci pensa davvero. Milan, Leao torna a essere un problema: congelato il rinnovo.

Mercato Inter, c’è un primo no per Alessandro BastoniIl difensore, sempre più idolo della tifoseria nerazzurra, è diventato il principale obiettivo di mercato del Barcellona. msn.com

Inter, Bastoni può essere ceduto? Le cifre a bilancio. 50 milioni non bastano, il Barcellona pensa alle contropartiteIl centrale italiano è uno degli obiettivi concreti del club catalano per la prossima estate, ma l'Inter sta davvero pensando alla cessione? msn.com

Romano - Inter, ecco quanto risulta sulle voci di addio di Bastoni! Occhio a Sommer-Vicario, per Perrone... Le ultime sul mercato Inter https://shorturl.at/V784f - facebook.com facebook

L'Inter non vuole cedere Bastoni, lo considera un giocatore chiave e lo considera un assoluto top player. Cosa potrebbe far cambiare idea all'Inter Un'offerta irrinunciabile, un'offerta da record per il mercato dei difensori. Il Barcellona è certamente inte x.com