Mercato Inter mossa per blindare la difesa | offerto il rinnovo a de Vrij Ecco tutti i dettagli

Notizia in breve

L'Inter ha offerto un rinnovo di contratto al difensore olandese, con l’obiettivo di blindare la sua permanenza in squadra. La proposta è stata presentata ufficialmente, e ora la decisione spetta al giocatore. La trattativa riguarda i termini del contratto e la durata del nuovo accordo. Nella fase attuale, non ci sono comunicazioni ufficiali su un eventuale accettazione o rifiuto.