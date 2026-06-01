Mercato Inter mossa per blindare la difesa | offerto il rinnovo a de Vrij Ecco tutti i dettagli
L'Inter ha offerto un rinnovo di contratto al difensore olandese, con l’obiettivo di blindare la sua permanenza in squadra. La proposta è stata presentata ufficialmente, e ora la decisione spetta al giocatore. La trattativa riguarda i termini del contratto e la durata del nuovo accordo. Nella fase attuale, non ci sono comunicazioni ufficiali su un eventuale accettazione o rifiuto.
di Francesco Aliperta Mercato Inter, il club nerazzurro propone il prolungamento, ora la palla passa al difensore olandese: i dettagli. Il calciomercato dei nerazzurri si accende sul fronte dei rinnovi contrattuali per mantenere intatta l’ossatura della squadra. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, sui suoi canali social, ha annunciato un’importante mossa della dirigenza: «Inter, offerto ufficialmente il rinnovo a Stefan de Vrij». LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Mercato Inter, la strategia della società e le sirene di mercato dall’estero. Dopo aver blindato la mediana, la dirigenza di Viale della Liberazione vuole sistemare con urgenza anche il reparto arretrato per garantire continuità tecnica alla rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com
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