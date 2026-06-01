Mercato Inter da Palestra a Carlos Augusto | i dettagli sulle trattative rivelati da Matteo Moretto

Matteo Moretto ha rivelato dettagli sulle trattative di mercato dell’Inter, concentrandosi sul futuro di un giocatore dell’Atalanta e sul rinnovo di un esterno nerazzurro. Ha parlato delle negoziazioni in corso e delle possibili mosse per il mercato dei nerazzurri, senza specificare nomi o cifre precise. La discussione riguarda anche il trasferimento di un altro calciatore dal settore giovanile del club alla prima squadra.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, il futuro del gioiello dell’Atalanta e il punto sul rinnovo dell’esterno nerazzurro: ecco tutte le parole di Matteo Moretto. Il mercato entra nel vivo e i riflettori sono tutti puntati sui giovani talenti della Serie A. Dal canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Marco Palestra, reduce da dichiarazioni in cui si è detto pronto al grande salto. L’esterno dell’Atalanta ha attirato le attenzioni dei massimi campionati europei: «Palestra è stato attenzionato e visto dal vivo da tanti club e confermo il City che è andato a vederlo più volte con i suoi osservatori, ma non solo il City, anche altri grandi club stranieri e inglesi soprattutto ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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