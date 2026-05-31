Sul mercato dell'Inter, si parla di un possibile scambio tra il difensore brasiliano e un giocatore della Roma. Il rinnovo del contratto del brasiliano è ancora in sospeso, mentre la squadra capitolina sta valutando un’operazione doppia con l’Inter. Non ci sono ancora conferme ufficiali, e le trattative sono in fase preliminare. La proposta include uno scambio di giocatori tra le due società, ma nessun dettaglio è stato confermato.

Inter News 24 Mercato Inter, il rinnovo del brasiliano è in stand-by e la Roma si muove: sul tavolo l’idea di un doppio affare con i giallorossi. È ancora da definire il futuro di Carlos Augusto: le trattative per il rinnovo di contratto con l’Inter non sono per ora andate a buon fine e gli interessamenti di altre squadre di certo non mancano. La Roma, per esempio, è alla ricerca di un calciatore con le sue caratteristiche per rinforzare le corsie esterne. Il tecnico dei capitolini Gian Piero Gasperini ha messo l’esterno interista in cima alla lista dei desideri, aprendo la strada a possibili clamorosi intrecci di mercato sull’asse Milano-Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, intrigo Carlos Augusto: spunta l’ipotesi di scambio con Koné. I dettagli

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