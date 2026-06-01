Matteo Moretto ha rivelato i dettagli delle trattative di mercato dell’Inter, concentrandosi sul trasferimento di Carlos Augusto dall’Atalanta e sul rinnovo dell’esterno nerazzurro. Secondo quanto riferito, ci sono discussioni in corso per il trasferimento del difensore, considerato un elemento chiave per il reparto arretrato. Per quanto riguarda il rinnovo, si sta trattando un prolungamento contrattuale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le cifre.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, il futuro del gioiello dell’Atalanta e il punto sul rinnovo dell’esterno nerazzurro: ecco tutte le parole di Matteo Moretto. Il mercato entra nel vivo e i riflettori sono tutti puntati sui giovani talenti della Serie A. Dal canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Marco Palestra, reduce da dichiarazioni in cui si è detto pronto al grande salto. L’esterno dell’Atalanta ha attirato le attenzioni dei massimi campionati europei: «Palestra è stato attenzionato e visto dal vivo da tanti club e confermo il City che è andato a vederlo più volte con i suoi osservatori, ma non solo il City, anche altri grandi club stranieri e inglesi soprattutto ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inetr, da Palestra a Carlos Augusto: i dettagli sulle trattative rivelati da Matteo Moretto

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Inter Flash - Rinnovo di Carlos Augusto, Stankovic e Palestra

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