Mercato Inter accordo lontano per Jones | il Liverpool non fa sconti Ecco tutti i dettagli

Il mercato dell’Inter per il centrocampista del Liverpool è in stallo. La società nerazzurra ha presentato un’offerta, ma il club inglese non ha intenzione di ridurre le richieste economiche. La trattativa resta aperta, ma non ci sono segnali di un accordo imminente. La distanza tra domanda e offerta si mantiene ancora significativa. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa sulle possibili tempistiche o alternative.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, permane la distanza economica tra domanda e offerta per il centrocampista del Liverpool: i dettagli. Il calciomercato estivo dell’Inter entra subito nel vivo, ma si scontra con le alte pretese della Premier League. Secondo quanto risulta a Sky Sport, infatti, il Liverpool in questa fase del mercato non è disposto a fare sconti all’Inter per Curtis Jones, nonostante il contratto del centrocampista inglese abbia una scadenza vicina, nello specifico fissata al 30 giugno 2027. La trattativa non si preannuncia affatto in discesa per la dirigenza nerazzurra. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Mercato Inter, la forbice sul prezzo del cartellino tra Italia e Inghilterra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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