Mercato europeo in centro ecco come cambia la viabilità

Dal 5 al 7 giugno, nel centro storico si terrà il Mercato europeo, organizzato da Ascom Confcommercio di Modena. Per permettere lo svolgimento dell'evento, saranno adottati provvedimenti sulla viabilità, che interesseranno specifiche aree del centro. Le restrizioni saranno in vigore durante i tre giorni di manifestazione, senza dettagli su eventuali deviazioni o limitazioni temporanee. La circolazione sarà regolamentata per facilitare l'accesso e la partecipazione dei visitatori all'evento.

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno in centro storico si svolgerà il Mercato europeo e, per consentire lo svolgimento della manifestazione organizzata da Ascom Confcommercio di Modena, saranno adottati alcuni provvedimenti sulla viabilità.In particolare, dalle ore 20.00 del 4 giugno alle 3 dell’8. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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