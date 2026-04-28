Pordenone si prepara al mercato europeo come cambia la viabilità

Da pordenonetoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pordenone, dal primo al tre maggio, si terrà il mercato europeo, con modifiche alla viabilità cittadina. Per l’occasione, è stata emanata un’ordinanza che prevede limitazioni e divieti di circolazione in alcune zone. La misura serve a consentire l’installazione di strutture e banchi di vendita e a garantire lo svolgimento senza intoppi dell’evento. La città si prepara così a ospitare il mercato in piena sicurezza.

Limitazioni e divieti per il mercato europeo a Pordenone. In occasione dell'evento, in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio, è stata disposta un'ordinanza per permettere l'installazione di strutture e banchi di vendita, e per consentire lo svolgimento della manifestazione in totale.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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