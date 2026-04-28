Pordenone si prepara al mercato europeo come cambia la viabilità

A Pordenone, dal primo al tre maggio, si terrà il mercato europeo, con modifiche alla viabilità cittadina. Per l’occasione, è stata emanata un’ordinanza che prevede limitazioni e divieti di circolazione in alcune zone. La misura serve a consentire l’installazione di strutture e banchi di vendita e a garantire lo svolgimento senza intoppi dell’evento. La città si prepara così a ospitare il mercato in piena sicurezza.

Limitazioni e divieti per il mercato europeo a Pordenone. In occasione dell'evento, in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio, è stata disposta un'ordinanza per permettere l'installazione di strutture e banchi di vendita, e per consentire lo svolgimento della manifestazione in totale.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Il mercato del venerdì cambia "casa" per due settimane: dove si spostano i banchi e come cambia la viabilitàIl mercato si svilupperà in corso Porta Reno, corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola e piazza Castello, dalle 7 alle 13. Un via crucis per la pace: come cambia la viabilità a PordenoneSi terrà alle 16, nella giornata di sabato 14 marzo 2026, la 28esima Via Crucis – Via Pacis. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Miles Davis, il Caravaggio del jazz; Giovedì 23 aprile: assemblea pastorale diocesana in seduta unitaria; A Pordenone la prima mostra in Italia su Benedetto XVI verso il centenario della nascita; Lancia spegne 120 candeline: la Fondazione Marazzato porta la storia dei motori pesanti a Pordenone. Pordenone celebra il centenario di Miles Davis con Listen to This!Pordenone si prepara a celebrare il centenario di Miles Davis con Miles Davis 100 - Listen to This!, una tra le più grandi mostre immersive mai dedicate al musicista che ha trasformato il panorama ... ansa.it Società Operaia di Pordenone, premi alla fedeltà e sfida Pordenone 2027Alla presenza di Comune e Regione, attestati per 25, 50 e 60 anni di tessera. In agenda il 160° e il contributo a Capitale della Cultura 2027. nordest24.it ANZIANA DI PORDENONE SI ACCORGE DELLA TRUFFA. I CARABINIERI ARRESTANO 2 “FINTI CARABINIERI” Nella serata di venerdì 24 aprile 2026, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Pordenone hanno tratto in arresto in flagranza di reato due gi - facebook.com facebook A Pordenone si chiude la rassegna su Morricone con il film cult di Dario Argento a Cinemazero. #Friuli #Pordenone #Eventi x.com