Il mercato del venerdì cambia casa per due settimane | dove si spostano i banchi e come cambia la viabilità

Il mercato si svilupperà in corso Porta Reno, corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola e piazza Castello, dalle 7 alle 13. Per permettere tale ricollocazione sono previste modifiche alla viabilità, in vigore il 27 marzo e il 3 aprile dalle 6 alle 13.30. Piazza Savonarola: sospensione delle aree riservate e istituzione del divieto di circolazione e di fermata, eccetto veicoli degli operatori commerciali su area pubblica necessari allo svolgimento della propria attività; Piazza Castello: revoca dell' Area Pedonale e istituzione di Ztl e di divieto di fermata, ammessi i veicoli degli operatori del mercato; Largo Castello, dall'intersezione con via Borgo dei Leoni sino al civico n. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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