Oggi è il giorno decisivo per il mercato dei dilettanti a Ravarino, con particolare attenzione alla squadra locale. In Serie D, la Cittadella si prepara a rivoluzionare completamente il reparto offensivo, con quattro giocatori pronti a lasciare la rosa. La scelta segna un momento importante per il club, che sta cercando di rinforzare l’organico in vista delle prossime partite. La giornata potrebbe portare novità significative per le formazioni coinvolte.

In Serie D la Cittadella dovrebbe cambiare tutto il reparto d’attacco, che ha quattro giocatori su quattro in scadenza: per Sala si sono fatte avanti sia la Correggese che il Mezzolara (che ha sondato anche Calanca, che però ha un altro anno di contratto) Arrondini e Morello dovrebbero salutare, mentre è previsto a breve un confronto con Caprioni. Si deciderà stasera il destino del Ravarino, ultima formazione modenese di Prima categoria ancora senza allenatore. Dopo essere rimasta senza campo, la società potrebbe unirsi al Baracca Beach per dare vita a una società unica con una squadra di Prima categoria (anche se Riccardo Cumani, l’allentore individuato, è vicino al Felsina) che gioca a Bomporto e una squadra U21 di Terza guidata da Gian Marco Pignatti, da poco annunciato dal Baracca come nuovo tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato Dilettanti. Ravarino, giorno decisivo. Scalinci per il Valsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dilettanti. Maranello-Marverti, sfuma Cumani al RavarinoÈ stato annunciato l’ingaggio di Nicola Sarti, centrocampista nato nel 1994, proveniente dal Sant’Agostino e con precedenti al San Felice.

Valsa Group Sul mercato è sfida Sani-OrioliNel giorno dedicato alle partite delle Nazionali, si è aperta una sfida di mercato tra Valsa Group e Sani-Orioli.