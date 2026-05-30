dilettanti maranello marverti sfuma cumani al ravarino

È stato annunciato l’ingaggio di Nicola Sarti, centrocampista nato nel 1994, proveniente dal Sant’Agostino e con precedenti al San Felice. La sua nuova squadra è il Medolla San Felice. Nel frattempo, si è conclusa senza successo la trattativa per portare Cumani al Ravarino, lasciando sfumare questa operazione.

Come anticipato, è ufficiale l’arrivo al Medolla San Felice di Nicola Sarti, centrocampista ’94 ex San Felice che era al Sant’Agostino. In Promozione il Maranello piazza il colpo in difesa con Lorenzo Marverti (foto), difensore 2006 che arriva dal Formigine dopo un passaggio al Modena e ritrova il fratello Luca, già colonna dei biancazzurri. Nel ruolo di estremo difensore è stato confermato Luca Serafini, mentre saluta il numero uno Saber Khalfaoui. In Prima è ufficiale il colpo grosso della Novese con Eduardo Boccher (’95), l’attaccante reduce da 12 mesi fra Virtus Correggio e Mirandola che sarà il riferimento offensivo dei biancazzurri. A Mirandola arriva la prima ufficialità in ingresso, quella del portiere Matteo Grigoli (2003) dal Rolo, restano in gialloblù Aranda, Grillenzoni e Palmieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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