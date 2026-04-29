Valsa Group Sul mercato è sfida Sani-Orioli

Nel giorno dedicato alle partite delle Nazionali, si è aperta una sfida di mercato tra Valsa Group e Sani-Orioli. La presentazione dell’estate azzurra e dei giocatori convocati nei vari gruppi ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Entrambe le squadre si sono mosse per rafforzare le proprie rose, in vista delle prossime competizioni. La sfida tra i due club si concentra sulle strategie di mercato e sulle scelte tecniche per la stagione.

Nel giorno delle Nazionali, con la presentazione dell’estate azzurra e dei convocati nei gruppi maschile e femminile, continuano le voci di mercato su Modena Volley, con due convocati da De Giorgi in primo piano, Francesco Sani e Mattia Orioli, e con la questione allenatore ancora irrisolta per quel che riguarda il nome che allenerà la Valsa Group nella stagione 20262027. Mercato. Il ruolo sul quale Modena è concentrata è quello della banda da affiancare a Luca Porro e Arthur Bento. L’assalto a Francesco Sani sembra avere molte più difficoltà di quanto si pensasse all’inizio, nonostante il gradimento del giocatore per una destinazione, Modena appunto, nella quale troverebbe molto più spazio nel sei più uno titolare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valsa Group Sul mercato è sfida Sani-Orioli Notizie correlate Leggi anche: Valsa Group, si fa sul serio: "Grande attesa, noi pronti" Leggi anche: Valsa Group È una rimonta d’altri tempi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Allianz Milano - Valsa Group Modena in Diretta Streaming | DAZN IT; Allianz Milano – Valsa Group Modena 1-3 | Modena in finale senza affanno; Modena Volley – Resto del Carlino – La Valsa Group a Milano, in palio il pass per la finale; Volley mercato 2026/27: il tabellone dei movimenti in Superlega. Valsa Group Sul mercato è sfida Sani-OrioliVolley SuperLega I due obiettivi dei gialli. Coach: la pista più probabile resta Tubertini. Playoff quinto posto: Trento perde Faure . sport.quotidiano.net Valsa Group: Sani-Orioli challenge on the marketNel giorno delle Nazionali, con la presentazione dell’estate azzurra e dei convocati nei gruppi maschile e femminile, continuano le market rumors su Modena Volleyball, con due convocati da De Giorgi ... sport.quotidiano.net Il team sulmonese si è distinto conquistando un bottino di quattro medaglie. A salire sul gradino più alto del podio è stato Riccardo Elezi, autore di una prestazione convincente che gli è valsa la medaglia d’oro. - facebook.com facebook