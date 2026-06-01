Mercato del pesce Fasano andrà in Procura per riprendersi la custodia dell’area

Da lecceprima.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato ittico di Gallipoli, situato in piazza Dogana, è attualmente chiuso e vuoto, a seguito di sequestri e irregolarità nel rispetto delle normative e nel pagamento dei canoni. La gestione dell’area sarà oggetto di un intervento legale, con un’istanza presentata dal Comune per recuperare la custodia del sito. La questione rappresenta una delle prime prove per la futura gestione dell’area, ora sotto sequestro.

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GALLIPOLI – L’area del mercato ittico al dettaglio di Gallipoli di piazza Dogana, mestamente ormai deserta, e con le attività di vendita bloccate dopo i sequestri e il mancato rispetto delle normative e del pagamento dei canoni concessori, sarà uno dei primi banchi di prova per la nuova. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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