Mercato del pesce Fasano andrà in Procura per riprendersi la custodia dell’area
Il mercato ittico di Gallipoli, situato in piazza Dogana, è attualmente chiuso e vuoto, a seguito di sequestri e irregolarità nel rispetto delle normative e nel pagamento dei canoni. La gestione dell’area sarà oggetto di un intervento legale, con un’istanza presentata dal Comune per recuperare la custodia del sito. La questione rappresenta una delle prime prove per la futura gestione dell’area, ora sotto sequestro.
GALLIPOLI – L’area del mercato ittico al dettaglio di Gallipoli di piazza Dogana, mestamente ormai deserta, e con le attività di vendita bloccate dopo i sequestri e il mancato rispetto delle normative e del pagamento dei canoni concessori, sarà uno dei primi banchi di prova per la nuova. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Col “Mercato del Pesce” Longino&Cardenal accorcia la filiera
Il pm dell’inchiesta sugli arbitri lascia il suo incarico a Milano: Maurizio Ascione andrà alla Procura europeaIl sostituto procuratore di Milano coinvolto in un'inchiesta sulla classe arbitrale, che aveva come protagonista l’ex designatore, sta per lasciare...