Mercato del pesce Fasano andrà in Procura per riprendersi la custodia dell’area

Notizia in breve

Il mercato ittico di Gallipoli, situato in piazza Dogana, è attualmente chiuso e vuoto, a seguito di sequestri e irregolarità nel rispetto delle normative e nel pagamento dei canoni. La gestione dell’area sarà oggetto di un intervento legale, con un’istanza presentata dal Comune per recuperare la custodia del sito. La questione rappresenta una delle prime prove per la futura gestione dell’area, ora sotto sequestro.