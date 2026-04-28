Il sostituto procuratore di Milano coinvolto in un'inchiesta sulla classe arbitrale, che aveva come protagonista l’ex designatore, sta per lasciare il suo ruolo nella procura lombarda. L’ufficio di provenienza e il suo nome sono stati resi noti, mentre si attende la sua assegnazione a un nuovo incarico presso la Procura europea. La sua posizione nel procedimento giudiziario era legata a un’indagine che coinvolgeva anche il nome di un ex designatore.

Il magistrato Maurizio Ascione, sostituto procuratore della Repubblica a Milano e titolare dell’ inchiesta sulla classe arbitrale che coinvolge l’ex designatore Gianluca Rocchi, è destinato a lasciare il suo incarico nel capoluogo lombardo. Nelle scorse settimane, infatti, il Consiglio Superiore della Magistratura lo ha nominato all’unanimità Procuratore europeo delegato (PED) per la sede di Roma, al termine di una procedura selettiva in cui si è classificato primo. Il trasferimento rappresenta un normale avanzamento di carriera e non è collegato agli sviluppi dell’indagine: la decisione del CSM è stata presa prima che l’inchiesta sugli arbitri diventasse di dominio pubblico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il pm dell’inchiesta sugli arbitri lascia il suo incarico a Milano: Maurizio Ascione andrà alla Procura europea

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