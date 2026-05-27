Col Mercato del Pesce Longino&Cardenal accorcia la filiera

Da ilgiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Longino&Cardenal ha ridotto la lunghezza della filiera nel settore del pesce. La gestione più diretta permette di limitare i tempi di trasporto e lavorazione, influendo sulla freschezza e qualità del prodotto finale. Questa strategia mira a garantire materie prime più fresche e a migliorare le condizioni di lavoro per chi le utilizza. La riduzione dei passaggi può anche incidere sui costi e sulla tracciabilità del prodotto.

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Con il pesce, più ancora che con la carne, la differenza la fa la filiera. Tempi, trasporto, lavorazione: ogni passaggio incide sulla qualità finale e sulla possibilità, per uno chef, di lavorare una materia prima davvero all’altezza. È da qui che parte “Il Mercato del Pesce”, il nuovo laboratorio inaugurato da Longino & Cardenal nella sede di Pogliano Milanese. Un progetto che segna un passaggio importante per l’azienda fondata sulla ricerca e distribuzione di prodotti gastronomici rari e destinati all’alta ristorazione, e che ora amplia il proprio raggio d’azione entrando in modo diretto nel mondo del pescato fresco. L’idea è semplice solo in apparenza: accorciare la filiera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Col “Mercato del Pesce” Longino&Cardenal accorcia la filiera
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