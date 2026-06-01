Mercato auto Italia a maggio crescono +7,6% le immatricolazioni | i modelli più venduti
A maggio sono state immatricolate circa 150.000 auto in Italia, con un aumento del 7,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi cinque mesi dell’anno, le immatricolazioni sono cresciute di quasi il 10%. Tra i modelli più venduti ci sono utilitarie e SUV di marche nazionali e internazionali. I concessionari segnalano un aumento delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2022.
Il mercato automobilistico italiano ha chiuso in positivo anche il mese di maggio, confermando il trend virtuoso iniziato a gennaio 2026. I dati Unrae riportano 150.096 nuove immatricolazioni registrate nel corso dei trentuno giorni appena trascorsi, per un incremento del 7,6% rispetto alle 139.445 unità di dodici mesi fa. Consolidato anche l’andamento positivo relativo ai primi cinque mesi dell’anno, con le immatricolazioni complessive che raggiungono le 790.301 unità, in aumento del 9,4% rispetto alle 722.508 del periodo gennaio-maggio 2025. La distanza con lo stesso periodo del 2019 esprime una contrazione strutturale del 13,2%, se non altro migliore rispetto ad un anno fa quando orbitava attorno al 20%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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