Mercato auto Italia a maggio crescono +7,6% le immatricolazioni | i modelli più venduti

Notizia in breve

A maggio sono state immatricolate circa 150.000 auto in Italia, con un aumento del 7,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi cinque mesi dell’anno, le immatricolazioni sono cresciute di quasi il 10%. Tra i modelli più venduti ci sono utilitarie e SUV di marche nazionali e internazionali. I concessionari segnalano un aumento delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2022.