Nel mese di febbraio, il mercato automobilistico in Europa ha registrato un aumento dell’1,7%, con un totale di circa 979 mila immatricolazioni. Questa cifra rappresenta una leggera ripresa rispetto al mese precedente, segnando una variazione positiva nel settore. I dati mostrano un trend di crescita che interessa il mercato auto nel continente in questo periodo.

Il mercato automobilistico europeo torna a respirare nel mese di febbraio: la crescita registrata è pari all’ 1,7% per 979.321 immatricolazioni complessive (rispetto alle 963.297 unità registrate nello stesso mese del 2025). Grazie a questa spinta, il bilancio del primo bimestre dell’anno vede il calo complessivo sul 2025 ridursi all’1%, con un totale di 1.940.321 unità vendute a fronte delle 1.959.313 dello scorso anno. La Francia è l’unico grande mercato in territorio negativo, subendo una contrazione del 14,7% nel mese e dell’11,1% nel bimestre. Al contrario, la Germania cresce del 3,8%, sebbene nel cumulato dei due mesi resti ancora sotto dello 1,4%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto Europa, febbraio in leggera crescita. Immatricolazioni a +1,7%

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