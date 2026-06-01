Mercati agricoli e frutta nelle scuole se ne parla in Ue

L'Unione Europea discute di misure per sostenere i mercati agricoli e l’approvvigionamento di frutta nelle scuole. Si prevede di rafforzare gli strumenti della Politica agricola comune (Pac) per aiutare gli agricoltori, organizzare le filiere e affrontare le crisi di mercato. La proposta mira anche a migliorare la competitività e la sostenibilità del settore agroalimentare europeo. La discussione coinvolge rappresentanti istituzionali, senza ancora definire dettagli specifici o decisioni finali.

Difendere e rafforzare uno degli strumenti considerati più efficaci della Politica agricola comune (Pac) per sostenere gli agricoltori, organizzare le filiere, gestire le crisi di mercato e accompagnare competitività e sostenibilità del sistema agroalimentare europeo. È questo l’obiettivo del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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