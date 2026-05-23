Il futuro delle ex scuole di San Colombano | se ne parla in un incontro pubblico

Da forlitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lunedì alle 20:30 si terrà un’assemblea pubblica al Circolo San Colombano, in Strada San Colombano Centro 28. Il Consiglio di Frazione ha convocato l’evento per discutere sul futuro delle ex scuole del quartiere. L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati.

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Lunedì, alle ore 20,30, al Circolo San Colombano, in Strada San Colombano Centro 28, il Consiglio di Frazione ha convocato un’assemblea aperta a tutti i cittadini. Nel corso dell’incontro si parlerà del futuro delle ex scuole di San Colombano, dei progetti che riguardano il territorio della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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