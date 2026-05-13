L' Intelligenza Artificiale nelle imprese | se ne parla a Casagiove
A Casagiove si discute dell'uso dell'Intelligenza Artificiale nelle imprese, con interventi che analizzano come questa tecnologia influenzi i modelli organizzativi, i processi decisionali e le strategie aziendali. L'incontro coinvolge professionisti e operatori del settore, che condividono esperienze e approfondimenti sui cambiamenti apportati dall’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. La discussione si svolge in un contesto di confronto tra esperti e stakeholder locali.
L’Intelligenza Artificiale sta ridefinendo modelli organizzativi, processi decisionali e strategie aziendali. In questo scenario nasce l’evento “AI a supporto del clone digitale aziendale. Etica, sfide e opportunità”, in programma venerdì 15 maggio presso il Dornick Digital Innovation Hub di.🔗 Leggi su Casertanews.it
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