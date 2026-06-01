Mentana | La7 è una tv anti-Meloni Un elettore di centrodestra non si sente a casa

Enrico Mentana al Festival della Tv di Dogliani definisce La7 "anti-Tele Meloni": "Un elettore di centro-destra non può sentirsi a casa. Ne parlo sapendo che questo ha portato vantaggio agli ascolti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Mentana: La7 è una nuova Rai 3, è la tele-anti Meloni; Mentana, 'La7 ha un'identità precisa, è una nuova Rai3'; La7 sempre più anti-governo? Mentana rompe il silenzio: È diventata una nuova Rai3; Urbano Cairo al Festival della televisione: Va sempre rispettata la libertà dei giornalisti. Il Toro? Venderei ma per ora zero offerte.

L’affondo di Enrico #Mentana è clamoroso: #La7 è diventata la tele anti- #Meloni. Poi fa una profezia #governo #tv #1giugno #iltempoquotidiano iltempo.it/personaggi/202… x.com

Mentana: La7 è una tv anti-Meloni. Un elettore di centrodestra non si sente a casaEnrico Mentana al Festival della Tv di Dogliani ha detto quello che molti pensano ma in pochi dicono ad alta voce: La7 è diventata una televisione politicamente orientata, con un'identità precisa che ... fanpage.it

La7, l'affondo di Mentana è clamoroso: è diventata la tele anti-Meloni. Poi fa una profeziaEnrico Mentana non è tipo da girarci intorno. Dal palco della quindicesima edizione del Festival della Tv di Dogliani, intervistato dalla ... iltempo.it