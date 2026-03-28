Enrico Mentana difende Gaia Tortora | Non ha mai sostenuto il sì attraverso il Tg La7
Enrico Mentana ha commentato in occasione di una trasmissione televisiva la partecipazione di Gaia Tortora alla campagna referendaria, affermando che non ha mai espresso il suo sostegno al sì attraverso il suo ruolo nel telegiornale di La7. Ha inoltre sottolineato che Gaia Tortora è la figlia di Enzo Tortora e che conosceva bene i temi trattati.
Enrico Mentana parla a Tv Talk della vicenda di Gaia Tortora, volto della campagna per li sì al referendum: "È la figlia di Enzo Tortora, sapeva di cosa parlava". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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