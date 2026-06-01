Le mense scolastiche sono state chiuse prima della fine dell’anno, suscitando critiche da parte del centrosinistra locale. La decisione riguarda un investimento di circa trenta milioni di euro e ha portato alla sospensione anticipata del servizio di refezione nelle scuole. La richiesta di chiarimenti è stata presentata all’amministrazione, che dovrà spiegare le ragioni di questa scelta e le eventuali conseguenze per le famiglie e le strutture scolastiche.

"Trenta milioni di euro e la mensa chiude prima della scuola". Parte da qui la richiesta di spiegazioni del centrosinistra massese all’amministrazione sulla sospensione anticipata del servizio di refezione scolastica. Una decisione che per l’opposizione fotografa una contraddizione difficile da ignorare: da un lato un servizio considerato centrale per la scuola pubblica, dall’altro la sua interruzione proprio a ridosso della fine delle lezioni, quando l’organizzazione nelle famiglie è ormai pienamente strutturata. Il tema è stato affrontato ieri in conferenza stampa dai consiglieri comunali Enzo Romolo Ricci, Dina Dell’Ertole, Stefano Alberti e Daniele Tarantino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mense chiuse in anticipo: "Una mancanza di rispetto verso le famiglie e la città"

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