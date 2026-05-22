Uccise due poliziotti in questura verso il Nordest I colleghi | Trasferirlo in regione sarebbe mancanza di rispetto

Da triesteprima.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo accusato di aver ucciso due agenti di polizia in questura ha visto avanzare la richiesta di trasferimento in una regione del Nordest. I colleghi delle vittime hanno commentato che tale spostamento rappresenterebbe una mancanza di rispetto nei confronti delle due persone uccise. La questione ha suscitato reazioni pubbliche da parte dei rappresentanti delle forze dell’ordine, che ribadiscono la loro opposizione alla proposta di trasferimento dell’indagato. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra le autorità e le forze di polizia coinvolte.

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“Esprimiamo per l’ennesima volta con forza la contrarietà alla richiesta di trasferire in regione, Alejandro Augusto Meran, l’omicida di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta”. Sono le parole di Lorenzo Tamaro, segretario regionale del Sindacato autonomo di polizia, a proposito della possibilità. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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