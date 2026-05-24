Le mense scolastiche sono state chiuse prima del previsto, causando disagi alle lavoratrici del settore e alle famiglie. La decisione ha portato a ripercussioni sul personale impiegato e sui servizi offerti agli studenti. Le lavoratrici hanno denunciato di aver subito una penalizzazione, mentre le famiglie si sono trovate senza il servizio di refezione abituale. La chiusura anticipata ha generato preoccupazioni tra chi dipende dalla mensa scolastica per l’alimentazione quotidiana dei figli.

"Denunciamo con forza l’ennesima penalizzazione ai danni delle lavoratrici della ristorazione scolastica e delle famiglie del territorio". Lo affermano le organizzazioni sindacali Uiltucs Toscana e Filcams Cgil, per voce di Luca Aldo Andrenucci e Antonella Ghilardi, in merito al servizio mensa che terminerà con largo anticipo rispetto alla conclusione dell’anno scolastico: il 29 maggio per le primarie e secondarie, mentre per la scuola dell’infanzia il servizio sarà garantito solo fino al 19 giugno. "Una scelta incomprensibile e ingiustificabile – sostengono Andrenucci della Uil e Ghilardi della Cgil – considerando che l’anno scolastico prosegue ben oltre tali date. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mense scolastiche chiuse in anticipo: "Penalizzate lavoratrici e famiglie"

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