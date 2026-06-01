Meno attese più qualità il Santa Maria della Misericordia investe sull' alta tecnologia per la diagnostica

Notizia in breve

Il Santa Maria della Misericordia ha adottato nuove tecnologie per la diagnostica, riducendo i tempi di attesa. L’obiettivo è migliorare la qualità delle prestazioni e assicurare maggiore sicurezza e rapidità nelle cure. La struttura ha investito in strumenti avanzati per ottimizzare i processi diagnostici e rispondere alle esigenze dei pazienti in modo più efficiente. Nessun dettaglio sui costi o sui fornitori delle tecnologie.