Meno attese più qualità il Santa Maria della Misericordia investe sull' alta tecnologia per la diagnostica
Il Santa Maria della Misericordia ha adottato nuove tecnologie per la diagnostica, riducendo i tempi di attesa. L’obiettivo è migliorare la qualità delle prestazioni e assicurare maggiore sicurezza e rapidità nelle cure. La struttura ha investito in strumenti avanzati per ottimizzare i processi diagnostici e rispondere alle esigenze dei pazienti in modo più efficiente. Nessun dettaglio sui costi o sui fornitori delle tecnologie.
Migliorare i tempi di attesa e garantire standard sempre più elevati di qualità, sicurezza e tempestività delle cure.La direzione generale del Santa Maria della Misericordia rende noto che l’attività di diagnostica per immagini sta attraversando una fase di di particolare intensità operativa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Segui gli aggiornamenti su Maria De Filippi.
Gianmaria Vassallo: ridere ed emozionarsi raccontando il volto più umano della vita (Parte 2)
Notizie e thread social correlati
Registrazioni, rappresaglie e sala operatoria negata: in tribunale la “guerra” tra camici bianchi al Santa Maria della MisericordiaUn medico trasferito al Santa Maria della Misericordia di Perugia, con esperienza come vice primario nelle Marche, trascorre ora molte ore in un...
Doppio appuntamento nel weekend per la chiesa di Santa Maria della Misericordia di CastelferrettiNel fine settimana, la chiesa di Santa Maria della Misericordia a Castelferretti ospiterà due eventi.