Registrazioni rappresaglie e sala operatoria negata | in tribunale la guerra tra camici bianchi al Santa Maria della Misericordia
Un medico trasferito al Santa Maria della Misericordia di Perugia, con esperienza come vice primario nelle Marche, trascorre ora molte ore in un reparto che non preferisce, lontano dalla sala operatoria e dalle procedure più avanzate. La situazione ha portato a registrazioni di conversazioni, accuse di rappresaglie e a un rifiuto di accesso alla sala operatoria. La disputa tra i medici si svolge davanti al tribunale, con accuse di comportamenti ostili e restrizioni nelle attività chirurgiche.
Un medico con alle spalle una carriera da “vice primario” nelle Marche, trasferito al Santa Maria della Misericordia di Perugia, si ritrova a passare gran parte del proprio orario di lavoro in un reparto che non gli piace, lontano dalla sala operatoria e dalle attività chirurgiche più innovative. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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