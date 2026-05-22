Doppio appuntamento nel weekend per la chiesa di Santa Maria della Misericordia di Castelferretti

Nel fine settimana, la chiesa di Santa Maria della Misericordia a Castelferretti ospiterà due eventi. La prima iniziativa offrirà un momento dedicato alla musica e alla cultura, mentre la seconda sarà un'occasione per approfondire la storia del luogo. Entrambi gli appuntamenti sono organizzati da associazioni locali e si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti. La chiesa, nota per la sua importanza storica e architettonica, si prepara ad accogliere visitatori e partecipanti.

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