A Memmingen, in Baviera, è stato trovato il corpo di un ragazzo di 14 anni. L’incidente è avvenuto pochi giorni fa nella cittadina con circa 50.000 abitanti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause della morte. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sul possibile coinvolgimento di altre persone. La notizia ha suscitato attenzione locale e media.

Roma, 1 giu – Pochi giorni fa a Memmingen, cittadina di poco meno di cinquantamila abitanti situata nel Land tedesco della Baviera, il ritrovamento del corpo del quattordicenne Jermaine B. — scomparso il 2 maggio — ha profondamente scosso la comunità locale. Una vicenda che non ha avuto particolare risalto mediatico a livello nazionale in Germania e che, in Italia, non ha ricevuto la benché minima attenzione. Il corpo è stato ritrovato in un edificio abbandonato nei pressi della stazione ferroviaria della città. Secondo quanto riferito dalle autorità tedesche e ricostruito da diverse testate, il ragazzo sarebbe stato vittima di un omicidio particolarmente brutale: l’autopsia ha confermato la presenza di gravi lesioni al collo, compatibili con una violenta aggressione, tali da lasciare la testa quasi mozzata. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Memmingen, l’ennesimo delitto “migrante” che l’Europa non vuole vedere

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