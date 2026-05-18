Immigrazione e psicosi | il rischio che nessuno vuole vedere

In Italia, i dati sugli omicidi mostrano una stabilità nel numero complessivo di casi, ma si registrano episodi che coinvolgono più vittime o situazioni senza un motivo evidente. Un esempio recente si è verificato a Modena, dove l'evento è stato analizzato inizialmente per escludere una matrice terroristica. Questi episodi sollevano interrogativi sulla percezione del rischio e sulla gestione dei casi di violenza, con attenzione particolare ai fattori sociali e alle dinamiche che li accompagnano.

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Roma, 18 mag – I casi di omicidio risultano stabili in Italia. Tuttavia, quello che colpisce è il ricorrere di episodi di omicidi singoli o plurimi, c ome ad esempio il caso di Modena, senza movente specifico, al punto da essere inizialmente approfonditi per escludere la matrice terroristica. Se mai, nei casi in cui gli autori si dichiarano in qualche modo religiosamente motivati, si tratta invece di deliri personali, nei quali la componente religiosa compare come tema collaterale, senza esserne la matrice. L’immigrazione e i rischi di malattia mentale. Mentre noi, generalmente, siamo spaventati dall’idea che cellule dormienti di organizzazioni islamiche, cioè immigrati “radicalizzati”, siano pronte a colpire a casaccio la popolazione inerme, quel che avviene, da anni, è espressione di un fenomeno diverso ma altrettanto pericoloso. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Immigrazione e psicosi: il rischio che nessuno vuole vedere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento AI tossica: da Canada a Finlandia, il rischio psicosiUna serie di eventi tragici e inquietanti sta emergendo in diversi paesi, dove l’interazione con assistenti virtuali sembra aver contribuito a... Leggi anche: Il diavolo veste Prada 2: l’errore nel trailer, che nessuno doveva vedere, è già virale Vi spiego i rischi delle polemiche sull’immigrazione. Il commento di SisciLo sciovinismo in America è problema periodico, secolare, praticamente connaturato al Paese. La nazione è stata fatta di ondate di immigrazione in cui i primi si rivoltano contro i secondi con azioni ... formiche.net Sull’immigrazione il Regno Unito si è spostato a destraMartedì Nigel Farage, leader del partito di estrema destra britannico Reform UK attualmente all’opposizione, ha proposto un piano per l’espulsione di massa di oltre 600 mila richiedenti asilo. La ... ilpost.it