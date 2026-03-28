Delitto Sartini a Chiaravalle ennesimo colpo di scena dopo 12 anni | annullata la condanna del presunto killer si rifà il processo

Dopo quasi dodici anni dall’omicidio di Giancarlo Sartini, il procedimento giudiziario è ripreso con l’annullamento della condanna nei confronti del presunto colpevole. La decisione ha portato alla riapertura del processo e a un nuovo esame della vicenda, che si svolge ancora una volta nel tribunale della zona. La vicenda giudiziaria si trascina da oltre un decennio senza ancora una soluzione definitiva.

ANCONA – A quasi dodici anni dall’omicidio di Giancarlo Sartini, il caso torna ancora una volta al punto di partenza. La Corte di Cassazione ha infatti annullato la condanna nei confronti di Nica Cornel, 31enne di origine romena, disponendo un nuovo processo d’appello davanti a una diversa sezione della Corte di Assise di Appello di Firenze. Si tratta dell’ennesimo ribaltamento in una vicenda giudiziaria lunga e complessa, segnata da continui colpi di scena. L’ultima sentenza, che aveva condannato l’imputato a 18 anni di carcere per omicidio volontario, è stata così cancellata. Un iter giudiziario senza fine La storia processuale del caso Sartini è tra le più intricate degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Delitto Sartini a Chiaravalle, ennesimo colpo di scena (dopo 12 anni): annullata la condanna del presunto killer, si rifà il processo Articoli correlati Leggi anche: Omicidio Sartini, la Cassazione annulla ancora la condanna: si riapre il processo Omicidio Colalongo, annullata l'ordinanza per il presunto mandante del delittoCava, secondo i carabinieri e la Dda, in questo omicidio avrebbe ricoperto il ruolo di 'staffettista', cioè di accompagnatore del killer Antonio... Contenuti utili per approfondire Delitto Sartini Delitto Sartini a Chiaravalle, ennesimo colpo di scena (dopo 12 anni): annullata la condanna del presunto killer, si rifà il processoANCONA – A quasi dodici anni dall’omicidio di Giancarlo Sartini, il caso torna ancora una volta al punto di partenza. La Corte di Cassazione ... msn.com Ucciso in casa a Chiaravalle, Cassazione annulla condanna a 18 anni per CornelNuovo colpo di scena giudiziario a quasi dodici anni dall’omicidio di Giancarlo Sartini, 53 anni, ucciso nella propria abitazione a Chiaravalle nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2014.La Corte di ... veratv.it