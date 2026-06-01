meloni appesa alla risposta di von der leyen sui vincoli di bilancio

Il 3 giugno la Commissione europea approverà il Pacchetto di primavera del Semestre europeo 2026. Nel frattempo, il presidente del Consiglio italiano ha atteso una risposta da parte della presidente della Commissione europea riguardo ai vincoli di bilancio. Non sono stati diffusi dettagli sulle discussioni o sulle posizioni assunte durante le interlocuzioni. La decisione sulla pianificazione economica dell’Unione europea è prevista per quella data.

L’attesa è per il 3 giugno quando la Commissione europea adotterà il Pacchetto di primavera del Semestre europeo 2026. Si tratta dell’appuntamento annuale in cui l’esecutivo comunitario pubblica le valutazioni economiche dei Ventisette e le Raccomandazioni specifiche per Paese. In quell’occasione – anche se una data certa ancora non c’è – potrebbe arrivare una risposta alla lettera che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato il 17 maggio alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen con cui ha chiesto di estendere alla crisi energetica la clausola di salvaguardia nazionale con deroghe ai vincoli del Patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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BOTTA E RISPOSTA MELONI-SCHLEIN SUL CAROVITA

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