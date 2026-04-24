Il presidente della Commissione europea ha affermato che per coprire il debito del Recovery e finanziare nuove priorità dell’Unione sono necessarie nuove risorse proprie. Ha spiegato che questa è l’unica soluzione possibile per garantire le risorse richieste. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla necessità di introdurre queste risorse nel bilancio dell’Unione.

"Se vogliamo" garantire le risorse necessarie per ripagare il debito del Recovery e finanziare le nuove priorità dell'Ue e quelle storiche, "esiste una sola soluzione: nuove risorse proprie, che sono indispensabili". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa, al termine del vertice di Cipro. "Ho presentato i diversi elementi del pacchetto di nuove risorse proprie. Senza di esse, la scelta è netta: o aumentano i contributi nazionali o si riduce la capacità di spesa. Non ci sono alternative. Una minore capacità di spesa significherebbe meno Europa proprio quando serve più Europa"....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Von der Leyen, 'indispensabili nuove risorse nel bilancio Ue'

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